Nove em cada dez italianos planejam cortar gastos para pagar energia – pesquisa – CMIO

A grande maioria dos italianos planeja reduzir os gastos nos próximos meses para poder pagar as contas de energia crescentes, mostrou uma pesquisa da Ipsos para a associação empresarial italiana Confesertenti.

De acordo com a pesquisa, 73% dos italianos disseram que estão tendo dificuldades ou simplesmente não conseguem lidar com o aumento das contas de energia. Enquanto isso, para pagar suas contas, 92% dos entrevistados disseram que planejam cortar gastos, começando com restaurantes, bares, feriados e roupas.

“A sombra das contas altas e da inflação se estende ao longo do Natal e além. A redução do poder de compra das famílias se traduzirá em forte desaceleração do consumo”, afirma a Confesercenti em seu relatório sobre os resultados da pesquisa, observando que espera uma queda de 2,5 bilhões de euros nos gastos no terceiro trimestre deste ano em comparação com o mesmo período de 2021.

A empresa espera que os negócios, especialmente no setor de serviços, sejam atingidos junto com as famílias”, disse.uma vez que se encontram espremidos entre o aumento dos custos da eletricidade e do gás e a desaceleração do consumo.”

“A energia é um ativo primário, que é a base para o desempenho de qualquer atividade econômica. Se isso se tornar um ativo raro, destrói a rede de negócios e prejudica a coesão social”, comentou a presidente da Confesercenti, Patrizia De Luise. Ela pediu ao governo que tome mais medidas para apoiar a economia, observando que elas devem se concentrar em “assegurar a estabilidade da atividade econômica”.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Os preços do gás na Europa continuam a subir

A inflação na Itália atingiu 8,4% em agosto, a maior em mais de 36 anos, impulsionada pelos aumentos de preços de bens energéticos (44,9% contra 42,9% em julho) e alimentos processados ​​(10,5%).

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT