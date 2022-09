Marine Le Pen condena sanções antirrussas da França como 'inapropriadas, imprudentes'

Le Pen sugeriu ainda que a atual crise com os preços da eletricidade é um resultado direto da decisão de Paris — após um desastre na usina nuclear de Fukushima, no Japão, causado por um tsunami — de abandonar a energia nuclear.

A França, em linha com vários outros países europeus, como a Alemanha, fechou gradualmente suas usinas nucleares , declarando um rumo para a geração de energia verde, mas dependendo em grande parte do gás no período de transição.

Uma grande parte desse gás era vendida para a Europa pela Rússia, mas os embarques caíram depois que as sanções ocidentais interromperam a manutenção das turbinas do gasoduto Nord Stream (Corrente do Norte). A gigante russa do gás, Gazprom, disse que não conseguiu recuperar as turbinas da manutenção no exterior devido a sanções e foi forçada a parar de bombear gás em setembro deste ano.