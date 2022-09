O Ministério da Defesa não registrou violações na área de responsabilidade em Karabakh

MOSCOU, 18 de setembro – RIA Novosti. Violações do regime de cessar-fogo na zona de responsabilidade do contingente russo de manutenção da paz em Nagorno-Karabakh não foram registradas durante o dia, segundo o boletim do Ministério da Defesa russo sobre as atividades das forças de paz russas.

“Nenhuma violação foi registrada na zona de responsabilidade do contingente russo de manutenção da paz”, diz o relatório.

Especifica-se que em 30 postos de observação, as forças de paz russas estão monitorando a situação 24 horas por dia e monitorando o cumprimento do regime de cessar-fogo.

“Grupos móveis de forças de paz russas patrulhavam ao longo de duas rotas nas regiões de Mardakert e Shusha. Seis carreatas da República do Azerbaijão foram escoltadas: uma ao longo da rota Shusha-Lachin e outra de volta; uma ao longo da rota Kubatly-Lachin e outra de volta; uma ao longo da rota Madagiz-Getavan “Wank and one back”, acrescenta a mensagem.

No final de setembro de 2020, as hostilidades foram retomadas em Nagorno-Karabakh, que se tornou a continuação de um conflito de longo prazo e levou a vítimas civis. As partes fizeram várias tentativas de concluir uma trégua, mas o acordo tripartido alcançado na noite de 10 de novembro foi bem-sucedido. Com a mediação de Moscou, Azerbaijão e Armênia concordaram em cessar completamente o fogo e trocar prisioneiros e os corpos dos mortos. Yerevan também entregou a Baku as regiões de Kelbajar e Lachin, bem como parte da região de Aghdam, que desde 1994 está sob o controle da NKR não reconhecida. Além disso, forças de paz russas estão estacionadas na região.