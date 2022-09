EUA empurram Europa para confronto militar com Rússia, diz presidente belarusso

“A América é o único país beneficiário do que está acontecendo aqui: [querem] colocar a Europa no seu lugar e se livrar dos concorrentes. Hoje é a Ucrânia – amanhã será a Moldávia ou os Países Bálticos, a Polônia ou a Romênia. Os Estados Unidos estão fomentando uma guerra no Kosovo, tentando exercer pressão sobre a Sérvia, lançam brasas na disputa latente em Nagorno-Karabakh, desestabilizam a situação na Síria. Nem tudo é simples no Afeganistão e nos países vizinhos. Washington está presente em todos os conflitos políticos significativos”, especificou Lukashenko.