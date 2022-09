França nega querer cortar exportação de energia à Itália em meio à crise energética na Europa

A França negou um relato de que se prepara para cortar a exportação de energia à Itália, sublinhando ter um compromisso com seus vizinhos, informa no sábado (17) a agência norte-americana Bloomberg.

No sábado (17) o jornal italiano la Repubblica disse que Paris tinha comunicado a Roma uma notificação de possível paragem de dois anos no fornecimento da energia, com uma porta-voz do Ministério de Energia de Itália confirmando a declaração.