Preços de energia na Alemanha devem subir — CMIO

Um grupo de defesa da indústria prevê um aumento de 60% nos custos de eletricidade no próximo ano

Os preços da eletricidade na Alemanha devem saltar para níveis recordes no próximo ano, informou o jornal Neue Osnabrucker Zeitung na sexta-feira, citando a associação local de serviços públicos (VKU) do país.

De acordo com o relatório, os preços podem subir até 60% devido à redução no fornecimento de gás da Rússia e consequente aumento no custo do gás.

Um representante da associação disse à agência de notícias que, embora os preços do gás estejam crescendo a um ritmo mais rápido do que o custo da eletricidade, este já aumentou mais de 10% este ano e provavelmente se recuperará em breve. O relatório afirma que as empresas municipais de energia provavelmente serão forçadas a aumentar os preços para os consumidores repetidamente para acompanhar os custos do gás.

Os usuários finais de serviços públicos já têm que pagar de 30 a 60% a mais pelo gás do que antes do início da guerra de sanções entre o Ocidente e a Rússia, no final de fevereiro.

De acordo com o VKU, mesmo a recente queda nos preços do gás no atacado não deve ser tomada como um sinal de flexibilização do mercado, pois os preços provavelmente subirão quando a temporada de aquecimento começar.













A associação alertou que os custos anuais adicionais de energia chegarão em breve a € 2.700 para famílias de uma pessoa e € 5.000 para uma família de quatro pessoas.

A crise energética na UE foi agravada no início de julho, quando os fluxos de gás da Rússia foram reduzidos devido a sanções e problemas técnicos com o gasoduto Nord Stream 1. A Comissão Europeia instou os estados membros da UE a se prepararem para uma suspensão completa das entregas de gás natural russo e acionar um plano para reduzir o consumo de gás em 15% em todo o bloco entre 1º de agosto de 2022 e 31 de março de 2023.

O Nord Stream 1 foi fechado indefinidamente no final do mês passado devido a problemas técnicos, com o gás russo agora fluindo para a Europa em uma fração de seus volumes anteriores através da única linha de trânsito restante através da Ucrânia e do gasoduto Turkstream através da Turquia.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT