A Índia iniciará em breve o comércio de rúpias com a Rússia, disse nesta semana o chefe da Federação das Organizações de Exportação Indianas (FIEO). Isso ocorre depois que o Banco do Estado da Índia concordou em simplificar um novo mecanismo de pagamento.

“O Banco Estatal da Índia se apresentou para facilitar o comércio de rúpias com a Rússia e alguns outros bancos também demonstraram interesse”. A. Shaktivel disse a repórteres, acrescentando que a Índia já “um bom mecanismo de pagamento em rupias no Irã, então a mesma coisa acontecerá [with Russia].”

Em julho, o Reserve Bank of India, o banco central do país, emitiu uma circular pedindo aos credores nacionais que introduzissem arranjos adicionais para transações de importação e exportação em rúpias. A medida destinada a reduzir a dependência das rúpias em relação ao dólar também é vista como um incentivo para impulsionar o comércio com Moscou.

As exportações da Índia para a Rússia caíram cerca de um terço em abril-julho devido às amplas sanções ocidentais impostas a Moscou.













Mas de acordo com A. Shaktivel, “O comércio de rúpias pode aumentar as exportações indianas para a Rússia para cerca de US$ 5 bilhões no atual ano fiscal”, disse. ele disse.

Para evitar sanções ocidentais, as empresas indianas já estão mudando para moedas asiáticas nas transações com a Rússia.

Espera-se que Moscou nomeie o banco para acordos mútuos em rúpias dentro de duas semanas. Enquanto isso, a bolsa de valores de Moscou está trabalhando em um plano para iniciar o comércio na moeda indiana em um esforço para se afastar do dólar e do euro.

