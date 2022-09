Ministério norueguês prevê déficit orçamentário devido à crise de energia e refugiados ucranianos

“Em 2023, as despesas do orçamento do Estado aumentarão significativamente em áreas-chave. Embora o Estado também receba mais receita no próximo ano, os gastos vão aumentar ainda mais . No geral, no próximo ano precisaremos de financiamento do orçamento do Estado no valor de várias dezenas de bilhões de coroas”, disse o Ministério das Finanças em comunicado.