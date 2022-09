Sri Lanka pede desculpas por apreender avião russo — CMIO

O ministro dos Transportes do país diz que a prisão de um avião da Aeroflot no início deste ano foi um “terrível erro”

O ministro dos Transportes do Sri Lanka, Bandula Gunawardane, pediu desculpas no sábado em nome de seu país por deter um avião russo no início deste ano que fez com que Moscou suspendesse voos para a ilha.

“Infelizmente, houve um erro com o avião russo da Aeroflot – ele foi preso por ordem judicial. Foi um erro terrível. E as autoridades do Sri Lanka pedem desculpas pelo ocorrido. O presidente, o primeiro-ministro e todo o governo do Sri Lanka garantem que algo assim nunca mais acontecerá. Não queremos prender nenhum avião no Sri Lanka,”, disse ele em entrevista à agência de notícias RIA durante uma visita à Rússia.

Um Airbus A330-343 foi aterrado em Colombo em 2 de junho, a pedido da empresa irlandesa de leasing do avião. Um tribunal proibiu o avião de deixar o país até que a disputa com o locador fosse resolvida. Mais de 200 passageiros foram incomodados por serem retirados do avião retido.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia apresentou uma nota de protesto e, alguns dias depois, o avião foi autorizado a voar para Moscou, enquanto em meados de julho o Supremo Tribunal Comercial do Sri Lanka rejeitou a reclamação da empresa irlandesa. No entanto, a Aeroflot suspendeu os voos para o país após o incidente, citando o “falta de fiabilidade da situação em termos de garantia de voos desimpedidos dos aviões da companhia aérea para o Sri Lanka.”

Gunawardane disse que espera que os voos entre a Rússia e o Sri Lanka sejam retomados em meados de outubro.

