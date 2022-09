Maior fornecedor de eletricidade da África do Sul alerta que falta de energia deve continuar

A gigante de energia sul-africana Eskom alertou que a redução de carga de energia — o que envolve desligar a energia dos sul-africanos por um terço da duração do dia — pode continuar na próxima semana, à medida que a crise energética do país continua. A empresa fez a declaração neste domingo (18), depois que duas unidades geradoras de energia a carvão ficaram fora de serviço, aumentando o estresse na rede.

O CEO da Eskom, André de Ruyter, disse que a empresa espera adquirir até 1.000 MW em capacidade adicional de empresas de energia independentes , como Sasol e Sappi, mas pode levar uma ou duas semanas para se conectar. A Eskom está atualmente com falta de 5.282 MW em geração de energia.

A crise foi exacerbada pela escassez de diesel para unidades movidas a diesel. A Eskom tentou reabastecer com urgência as reservas do combustível.