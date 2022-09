China sanciona chefes de empreiteiros de armas dos EUA – CMIO

Pequim acusou a Boeing e a Raytheon de envolvimento em um acordo de armas de US$ 1,1 bilhão com Taiwan

Pequim está impondo sanções pessoais aos CEOs de dois gigantes da fabricação de armas dos EUA por seu envolvimento na venda de armas para Taiwan. A notícia foi confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores da China na segunda-feira. Isso ocorre duas semanas depois que Washington anunciou um pacote de armas de US$ 1,1 bilhão para a ilha, o maior acordo EUA-Taiwan sob o governo de Joe Biden.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Mao Ning, explicou que as vendas de armas dos EUA para a ilha, que a China considera seu território, “violou gravemente” a chamada política de “Uma China” e os acordos existentes entre os EUA e a China.

“Para defender a soberania e os interesses de segurança da China, o governo chinês decidiu sancionar Gregory J. Hayes, presidente e diretor executivo da Raytheon Technologies Corporation, e Theodore Colbert III, presidente e diretor executivo da Boeing Defense, Space & Security, que foram envolvidos na última venda de armas”, ela disse sem detalhar que tipo de sanções seriam impostas.

De acordo com a Reuters, a Boeing é a principal contratada para os mísseis antinavio Harpoon e a Raytheon para os mísseis ar-ar Sidewinder e equipamentos de sistemas de radar incluídos na venda.













A Raytheon, juntamente com a Lockheed Martin, está sujeita a sanções chinesas desde fevereiro, quando Washington anunciou a venda de US$ 100 milhões em atualizações do sistema de mísseis Patriot para Taipei.

Mao Ning reiterou um apelo para que Washington suspenda todo o fornecimento de armas para Taiwan e “parar de criar fatores que possam levar a tensões no Estreito de Taiwan”.

Ela enfatizou que seu país continuará a tomar todas as medidas necessárias para proteger sua soberania e interesses de segurança. Os EUA insistem que seus enormes pacotes de armas não violam o “Uma China” e simplesmente ajudaria Taiwan a manter uma capacidade de autodefesa adequada.

As tensões entre os EUA e a China aumentaram após uma visita da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, a Taipei em agosto. A China respondeu realizando exercícios militares em larga escala nas proximidades da ilha. Isso, por sua vez, levou Washington a enviar uma frota de cruzadores para o Estreito de Taiwan.

Apesar do relacionamento tenso com a China, o Senado dos EUA aprovou na quarta-feira um projeto de lei que alocaria US$ 4,5 bilhões em assistência de segurança para Taipei ao longo de quatro anos.