Big Tech intensifica censura após discurso de Biden — CMIO

O presidente dos EUA pediu aos gigantes da tecnologia que reprimam o “veneno e a violência” da supremacia branca

YouTube, Twitch, Microsoft, bem como a empresa-mãe do Facebook e do Instagram, Meta, anunciaram na quinta-feira que monitorariam e removeriam conteúdo supostamente odioso e extremista depois que o presidente Joe Biden fez um discurso retratando a supremacia branca como desenfreada nos EUA.

De acordo com um site da Casa Branca, o YouTube expandirá sua remoção de conteúdo “glorificar atos violentos” e lançará uma campanha para ajudar os usuários jovens a identificar o “táticas de manipulação usadas para espalhar desinformação”. Twitch tornará mais fácil para os usuários denunciar “ódio e assédio”, Microsoft usará inteligência artificial para “detectar ameaças credíveis de violência” daqueles que usam seus produtos, e a Meta fará parceria com o Centro de Terrorismo, Extremismo e Contraterrorismo do Middlebury Institute of International Studies para “analisar tendências no extremismo violento e… ajudar as comunidades a combatê-lo.”

Essas empresas já têm extensas políticas sobre conteúdo supostamente odioso, mas os liberais argumentam que tal conteúdo ainda prolifera, e os conservadores alegam que essas políticas são usadas para discriminá-los por razões políticas.













O mais recente impulso de censura foi anunciado quando Biden realizou uma cúpula na Casa Branca intitulada ‘Unidos nós estamos’. Juntamente com discursos de ativistas, policiais e líderes empresariais, Biden usou o evento para pedir maior censura às mídias sociais, controle de armas e uma ampla repressão ao “veneno e violência” do “supremacistas brancos”.

Biden há muito insiste que esses extremistas são “a ameaça terrorista mais letal na pátria”, e o presidente fez referência a vários incidentes de alto nível para reforçar seu argumento, como o ataque de veículo em Charlottesville, Virgínia, em 2017 e tiroteios com motivos raciais cometidos por homens armados brancos no Texas em 2019 e em Nova York este ano – o último dos quais foi transmitido ao vivo pelo assassino no Twitch.

No entanto, as estatísticas de crimes do FBI mostram que os americanos brancos não cometem crimes de ódio desproporcionalmente em comparação com outras raças e são o grupo demográfico menos provável de cometer homicídio contra outras raças. As estatísticas acima são totais brutos, o que significa que a disparidade nas taxas de criminalidade entre brancos e outras raças é ainda mais gritante, considerando que os brancos representam 58% da população dos EUA, com os hispânicos representando 18%, os afro-americanos 12,5% e outras raças 11,5%.