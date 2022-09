Putin oferece fertilizantes gratuitos às nações pobres — CMIO

A Rússia está preparada para fornecer gratuitamente 300.000 toneladas de fertilizantes atualmente acumulados nos portos da UE devido a sanções ocidentais às nações em desenvolvimento, anunciou o presidente Vladimir Putin na sexta-feira.

Falando em uma reunião de cúpula da Organização de Cooperação de Xangai (SCO) no Uzbequistão, o líder russo disse que discutiu questões de exportação agrícola com o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres.

“Anteontem informei ao Sr. Guterres que 300.000 toneladas de fertilizantes russos se acumularam nos portos marítimos da União Européia”, disse Putin, acrescentando que Moscou é “pronto para dá-los gratuitamente aos países em desenvolvimento” e que essas entregas seriam fundamentais para aliviar a crise global de alimentos.

No final de julho, Moscou e Kiev assinaram um acordo desbloqueando as exportações de grãos ucranianos através do Mar Negro em negociações mediadas pela ONU em Istambul. O acordo também deve permitir que a Rússia entregue fertilizantes e alimentos aos mercados globais. No entanto, autoridades russas criticaram repetidamente o Ocidente por não honrar o acordo.













Embora Putin tenha saudado a decisão de permitir a entrada de fertilizantes russos na UE, ele criticou Bruxelas por permitir apenas que os estados membros do bloco os comprassem.

“Acontece que só eles poderiam comprar nossos fertilizantes. E os países em desenvolvimento, os países mais pobres do mundo?” ele perguntou.

Putin pediu ao Secretariado da ONU para alavancar a Comissão da UE para que “não em palavras, mas em atos, [it] exige a remoção dessas restrições discriminatórias contra os países em desenvolvimento” permitindo que os fertilizantes russos cheguem aos mercados emergentes.

Na quinta-feira, o representante permanente da Rússia na ONU, Vassily Nebenzia, disse que o “sanções unilaterais ilegais” que o Ocidente impôs a Moscou sobre o conflito na Ucrânia ainda estão bloqueando a exportação de produtos alimentícios e fertilizantes russos para os mercados globais, apesar dos acordos anteriores.

Ele também acusou funcionários da UE de “egoísmo, cinismo e hipocrisia” por proibir as transportadoras europeias de transportar fertilizantes russos para a África, Ásia ou América Latina, permitindo entregas para países da UE.