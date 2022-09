A Alemanha pode dar-se ao luxo de “jogar dinheiro” no problema, disse Vucic, junto com a França e talvez a Espanha – mas não os membros menores da UE, ou a Sérvia.

No início desta semana, a primeira-ministra francesa Elisabeth Borne alertou que o preço da eletricidade no mercado spot poderia aumentar dez vezes em relação ao ano passado, enquanto o preço do gás para 2023 já aumentou cinco vezes desde 2021.

Bruxelas decidiu proibir todas as importações de petróleo russo – embora alguns membros, como a Hungria, tenham recebido isenções – e cortou a quantidade de gás natural, citando a necessidade de apoiar o governo da Ucrânia no conflito em curso e “diversificar” suas fontes de energia, por insistência de Washington. No entanto, os EUA não conseguiram intervir com as entregas de seu gás natural liquefeito – a um preço muito mais alto, mesmo – para compensar a diferença.

“Simplesmente não há alternativa apropriada para o fornecimento de gás de gasoduto russo para a Europa. Nenhum país é capaz de fornecer recursos comparáveis ​​aos recursos e campos da Sibéria e da Península de Yamal. Ninguém pode aumentar a oferta usando sistemas de dutos nos termos oferecidos pela Gazprom”, o vice-presidente da empresa, Oleg Aksyutin, disse na quinta-feira.