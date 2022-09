Casa Branca compara governadores a ‘contrabandistas’ – CMIO

O secretário de imprensa de Biden argumentou que os republicanos que enviam migrantes para áreas controladas por democratas usam as táticas de traficantes de seres humanos

A Casa Branca aumentou sua disputa política com os republicanos sobre a crise nas fronteiras dos EUA, sugerindo que os governadores do Partido Republicano que enviam estrangeiros ilegais para comunidades democratas em estados distantes se assemelham a traficantes de seres humanos.

“Esses migrantes vulneráveis ​​foram supostamente enganados sobre para onde estavam indo. . ., enganados sobre o que receberiam quando chegassem, prometeram abrigo, refúgio, benefícios e muito mais”, disse o secretário de imprensa da Casa Branca. Karine Jean Pierre disse a jornalistas na sexta-feira. “Esses são os tipos de táticas que vemos de contrabandistas em lugares como México e Guatemala.”

A declaração veio dois dias depois que o governador da Flórida, Ron DeSantis, enviou dois aviões carregados de imigrantes para Martha’s Vineyard, uma ilha de Massachusetts conhecida como o playground dos ricos e famosos, onde o ex-presidente Barack Obama é dono de uma mansão à beira-mar. Também nesta semana, o governador do Texas, Greg Abbott, enviou dois ônibus carregados de imigrantes recém-chegados a Washington, onde foram deixados perto da residência da vice-presidente Kamala Harris.













Governadores republicanos vêm transportando estrangeiros ilegais para áreas que são firmemente pró-democratas e pró-imigração há semanas. DeSantis e Abbott argumentaram que as chamadas cidades-santuário que impedem as deportações de estrangeiros ilegais devem compartilhar as consequências de um aumento de quatro vezes no tráfego de migrantes na fronteira EUA-México desde que Biden assumiu o cargo no ano passado.

A tática aparentemente atingiu um nervo da Casa Branca. Biden respondeu aos últimos transportes de estrangeiros ilegais ligando para DeSantis e Abbott “não americano” e acusou os republicanos de “fazer política com seres humanos”. Falando na Gala do Congressional Hispanic Caucus Institute na noite de quinta-feira, ele acrescentou que é “muito atrasado” para que os legisladores republicanos ajudem a aprovar uma legislação que permita que estrangeiros ilegais obtenham a cidadania americana.

Os migrantes deixados em Martha’s Vineyard não tiveram uma longa estadia na ilha afluente. O governador de Massachusetts, Charlie Baker, um democrata, convocou a Guarda Nacional na quarta-feira para transferir os imigrantes ilegais para uma base militar. Em Chicago, outro alvo dos transportes de migrantes, a prefeita democrata Lori Lightfoot reagiu na semana passada enviando dezenas de recém-chegados a um subúrbio predominantemente republicano da Windy City.

Biden: “Temos um processo para gerenciar os migrantes na fronteira… As autoridades republicanas não devem interferir nesse processo…” pic.twitter.com/FrcQuCDySz — The Post Millennial (@TPostMillennial) 16 de setembro de 2022

Jean-Pierre acusou DeSantis e Abbott de perpetrar um “truque político cruel e premeditado”, acrescentando: “Esses governadores se preocupam mais em criar um teatro político do que em criar soluções reais para ajudar as pessoas que estão fugindo do comunismo”.