Autoridades dos EUA admitem que sanções anti-Rússia não estão funcionando – CNN – CMIO

Autoridades americanas admitiram à CNN na sexta-feira que as sanções lideradas pelos EUA não derrubaram a economia da Rússia. Apesar da receita energética recorde de Moscou e da força de sua moeda, as autoridades insistem que os efeitos das sanções ainda não foram sentidos.

Os EUA e seus aliados da OTAN e da UE responderam à operação militar da Rússia na Ucrânia aplicando sanções econômicas sem precedentes à sua economia. A Rússia se tornou o país mais sancionado do mundo dentro de duas semanas da ofensiva, mas após sucessivas rodadas de penalidades, embargos de energia e excomunhão do sistema bancário SWIFT, Moscou está colhendo lucros recordes de suas exportações de combustíveis fósseis, o rublo é tão forte em relação ao dólar como foi em 2019, e a taxa de inflação da Rússia caiu.

“Estávamos esperando que coisas como o SWIFT e todas as sanções de bloqueio aos bancos da Rússia iriam destruir totalmente a economia russa”, disse. um funcionário não identificado dos EUA disse à CNN. Outro disse que Washington “esperava ver a economia russa sofrendo mais agora, dada a gravidade sem precedentes” das sanções, parafraseou a CNN.

O presidente russo, Vladimir Putin, expressou o mesmo sentimento durante uma reunião econômica no início desta semana, declarando que o “blitzkrieg econômica” tinha falhado.













Apesar do aparente fracasso, as autoridades dos EUA disseram à CNN que esperam ver a economia da Rússia vacilar até meados de 2023. A escassez de matérias-primas e componentes estrangeiros será aparente até lá, disseram os funcionários, com um dizendo que os EUA “sempre viu isso como um jogo de longo prazo.”

Já em março, no entanto, o presidente dos EUA, Joe Biden, afirmava que as sanções já haviam “causou a cratera da economia russa”, citando uma queda no valor do rublo que provou ser de curta duração.

A Europa, no entanto, sofreu imensos danos econômicos como resultado de suas próprias sanções à Rússia. Os preços dos combustíveis dispararam em todo o continente, a inflação na UE está no nível mais alto da história e até a Alemanha, a principal potência industrial do bloco, corre o risco de “desindustrialização” como resultado da crise energética.

Como seus colegas americanos, as autoridades europeias insistiram que, em um prazo suficientemente longo, suas sanções afetarão a Rússia. Dirigindo-se ao Parlamento Europeu no início desta semana, o Alto Representante da UE para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, disse que as sanções “pode não ter um impacto imediato”, adicionando: “É como fazer uma dieta para perder peso e ficar chateado por não ter perdido quilos e quilos depois de apenas algumas semanas.”