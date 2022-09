Israel ataca Damasco novamente – mídia síria – CMIO

Múltiplos mísseis teriam sido disparados no aeroporto e áreas ao sul da capital

Pelo menos cinco militares sírios foram mortos depois que Israel lançou ataques aéreos contra Damasco e áreas ao sul da capital nas primeiras horas de sábado, informou a agência de notícias estatal SANA, citando uma fonte militar.

“Aproximadamente às 0h45 desta manhã, o inimigo israelense realizou uma agressão aérea com foguetes da direção nordeste do Lago Tiberíades. [Sea of Galilee]visando o Aeroporto Internacional de Damasco e alguns pontos ao sul de Damasco”, disse uma fonte à SANA.

Enquanto as defesas aéreas sírias “abandonou um número” de mísseis, os militares reconheceram a morte de pelo menos cinco “militares e algumas perdas materiais” no chão.

Os militares israelenses não confirmam nem negam seus ataques relatados, de acordo com sua política de longa data de não comentar as operações realizadas fora do país.

Nas últimas semanas, Israel realizou vários ataques contra vários alvos na Síria e seus dois principais aeroportos restantes em particular, conforme confirmado pelo Ministério da Defesa russo. Em 31 de agosto, um ataque com mísseis desativou temporariamente o Aeroporto Internacional de Aleppo e também causou danos ao aeroporto de Damasco. Uma semana depois, em 6 de setembro, outro míssil atingiu a pista do aeroporto de Aleppo.













Em junho, uma série de ataques israelenses deixou o aeroporto de Damasco fora de serviço por várias semanas, com o tráfego redirecionado para Aleppo – que havia acabado de reabrir em fevereiro de 2020 após ter sido danificado na guerra civil de uma década.

Israel atacou repetidamente a Síria com mísseis, geralmente disparados do espaço aéreo libanês ou das Colinas de Golã ocupadas, cauteloso com os sistemas de defesa aérea fornecidos pela Rússia a Damasco. Nas raras ocasiões em que Israel reconheceu os ataques, seu governo disse que estava exercendo autodefesa preventiva contra a presença iraniana no país vizinho.

Teerã ofereceu ajuda militar a Damasco nos últimos anos contra terroristas do Estado Islâmico (EI, antigo ISIS) e outros militantes jihadistas. Israel afirma que o Irã está usando voos civis para a Síria para contrabandear armas e partes de mísseis para o Hezbollah no Líbano.

Um oficial sênior das Forças de Defesa de Israel disse a repórteres na quinta-feira que o Hezbollah e outros “Milícias apoiadas pelo Irã” parecia estar se retirando da Síria como “resultado dos ataques das IDF”.