Texas reivindica vitória na luta contra a censura — CMIO

Juízes federais decidiram que as plataformas de mídia social não têm o direito constitucional de “silenciar” o discurso

Um tribunal de apelações dos EUA abriu caminho para que o Texas comece a aplicar uma lei anticensura histórica, determinando que Twitter, Facebook e outros gigantes da mídia social não têm o direito constitucional de silenciar opiniões que considerem censuráveis.

O Quinto Circuito de Apelações de Nova Orleans emitiu sua decisão na sexta-feira, derrubando o que chamou de “estranha inversão da Primeira Emenda” por grupos comerciais do Vale do Silício, que argumentaram que, ao impedir as empresas de mídia social de censurar visões censuráveis, o Texas infringiu sua liberdade de expressão.

“As plataformas argumentam que enterrado em algum lugar no direito enumerado da pessoa à liberdade de expressão está o direito não enumerado de uma corporação de amordaçar a fala”, disse o painel de três juízes em sua decisão. As implicações dessa afirmação são “impressionante”, os juízes acrescentaram, na medida em que isso significaria que provedores de e-mail, operadoras de telefonia móvel e bancos poderiam cancelar as contas de qualquer pessoa que enviasse uma mensagem, fizesse um telefonema ou doasse dinheiro em apoio a um partido político, candidato ou empresa “desfavorecida” .













“Hoje, rejeitamos a ideia de que as corporações têm o direito livre da Primeira Emenda de censurar o que as pessoas dizem.” disseram os juízes, observando que uma plataforma poderia obter uma posição dominante no mercado se declarando aberta a todos – como o Twitter fez ao afirmar ser “a ala da liberdade de expressão do partido da liberdade de expressão” – então vire-se e dite a conversa como “o monopolista da praça pública moderna”.

O HB20, que proíbe plataformas com mais de 50 milhões de usuários de censurar conteúdo postado por moradores do estado com base no ponto de vista, marca um dos esforços mais ousados ​​dos estados controlados pelos republicanos para combater o suposto viés anticonservador da Big Tech. O Texas argumentou que o Vale do Silício foi tão longe a ponto de calar autoridades federais eleitas – como o presidente Donald Trump – e até censurou uma audiência no Congresso que apresentava pontos de vista desfavoráveis.

Em vez de responder diretamente a essas preocupações, as plataformas argumentaram que a lei as proibiria de censurar “discurso pró-nazista, propaganda terrorista e negação do Holocausto”. O tribunal de apelação descreveu tais reivindicações como “hipótese fantasiosa” e disse que a lei do Texas permite expressamente que as empresas censurem qualquer discurso que incite atividades criminosas ou faça ameaças específicas.

O procurador-geral do Texas, Ken Paxton, chamou a decisão de sexta-feira de “vitória massiva da constituição e da liberdade de expressão”.

URGENTE: Acabei de garantir uma VITÓRIA MASSIVA para a Constituição e a Liberdade de Expressão no tribunal federal: #BigTech NÃO PODE censurar as vozes políticas de NENHUM Texano! O 5º Circuito “rejeita[s] a ideia de que as corporações têm o direito livre da Primeira Emenda de censurar o que as pessoas dizem. pic.twitter.com/UijlzYcv7r — Procurador-Geral Ken Paxton (@KenPaxtonTX) 16 de setembro de 2022

Grupos comerciais do Vale do Silício prometeram apelar à Suprema Corte dos EUA, que anteriormente se recusou a permitir que o HB20 entrasse em vigor até que um tribunal inferior decidisse sobre o mérito do caso – o que o Quinto Circuito acabou de fazer.