China quer ter capacidade militar para tomar Taiwan até 2027, afirma CNN

No entanto, Cohen disse que a agência acredita que a China prefere uma reunificação pacífica com a ilha, segundo mídia.

Pequim tem publicamente declarado que pretende reunificar a ilha de Taiwan com a China continental por meios pacíficos.

Em um livro branco publicado em agosto, o governo chinês declarou precisamente isso, mas reservou “a opção de tomar todas as medidas necessárias”.

As relações oficiais entre o governo central da República Popular da China e sua província insular foram rompidos em 1949 depois que as forças do movimento Kuomintang da China (KMT) lideradas por Chiang Kai-shek foram derrotadas, obrigando o governo de Chiang e o que sobrou de suas tropas a se mudarem para Taiwan.