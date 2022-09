Partido alemão enfrenta divisão sobre a Ucrânia – mídia — CMIO

De acordo com Der Spiegel, setores do partido de esquerda estão descontentes com um dos comentários de seu líder

Uma das principais forças de oposição política da Alemanha está à beira da divisão, afirmou o Der Spiegel.

Em um artigo na sexta-feira, o meio de comunicação descreveu um conflito dentro do partido de Esquerda sobre um de seus membros seniores, Sahra Wagenknecht.

Der Spiegel afirma que ela caiu em desgraça com muitos de seus companheiros devido à sua posição na operação militar da Rússia na Ucrânia. Wagenknecht criticou repetidamente as sanções de Berlim a Moscou e pediu conversas com o Kremlin.

Wagenknecht teria reclamado que um colega de partido e governador da Turíngia, Bodo Ramelow, a chamou de “O propagandista de Putin.”

A extensão da oposição contra ela ficou aparente no final do mês passado, diz Der Spiegel, quando ela foi convidada para falar em um comício do partido de esquerda em Leipzig, apenas para o convite ser retirado um pouco mais tarde.













As razões exatas para isso são desconhecidas, mas de acordo com um SMS supostamente enviado por Wagenknecht a seus colegas e citado pelo Der Spiegel, a incendiária suspeitava que a sede do partido estava por trás da decisão.

O Der Spiegel informou que esta semana, após muita deliberação, Wagenknecht foi autorizada a falar no Bundestag com a condição de não exigir a abertura do gasoduto Nord Stream 2. Ela não o fez, mas acusou o governo em Berlim de travar um “guerra econômica contra nosso mais importante fornecedor de energia.”

A observação recebeu fortes críticas de seus companheiros. Ramelow afirmou que seu discurso minou a imagem do partido como um “esquerda, poder político progressista,” relatou o Der Spiegel.

O artigo continuou dizendo que vários membros proeminentes já deixaram o partido de esquerda, na crença de que é improvável que ele sobreviva em sua forma atual.

No entanto, um documento interno vazado em março indica que Wagenknecht não é o único membro do partido com opiniões semelhantes. O jornal anônimo, supostamente escrito por membros seniores do partido, descreveu o conflito na Ucrânia como um “guerra civil” com “Elementos nazistas” envolvidos.