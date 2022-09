Mídia descreve cenário da guerra nuclear entre Rússia e OTAN

O “Plano A” mostra como uma troca de ataques nucleares pode acarretar consequências catastróficas. Conforme os especialistas, em uma possível guerra, a Rússia terá de responder à ofensiva da OTAN, enquanto esta responderá com um ataque com armas nucleares táticas a partir do ar. Se a situação se agravar, as partes “podem destruir 30 dos maiores centros urbanos e econômicos uma da outra.”