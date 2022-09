Vítimas de Epstein irritadas com ‘reabilitação pública’ do príncipe Andrew – mídia – CMIO

Vítimas de abuso sexual dizem que o duque de York deveria ter lamentado a morte de sua mãe em particular

Advogados que representaram vítimas do falecido pedófilo Jeffrey Epstein disseram ao The Independent que seus clientes estão irritados e chateados depois de ver o príncipe Andrew retornar à vida pública após a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth II.

A realeza britânica, que também foi acusada de abuso, era associada de Epstein.

Andrew foi destituído de seus patrocínios reais e títulos militares honorários no início deste ano depois que ele resolveu um processo civil com Virginia Giuffre, que o acusou de agredi-la sexualmente enquanto ela ainda era menor em 2001. Andrew se absteve de aparições públicas após o acordo, mas o real desonrado voltou aos holofotes após a morte de sua mãe, caminhando na procissão fúnebre da rainha e em vigília em seu caixão em Westminster Hall.

“Para as vítimas envolvidas, vê-lo nesses tipos de aparições públicas e ser elogiado pelo público, é frustrante para elas”, disse. Spencer Kevin, um advogado da Flórida que representou nove das vítimas de Epstein, disse ao The Independent.

Este é um homem que eles veem como alguém que é, no mínimo, desrespeitoso com as vítimas, por sua amizade com um pedófilo. E para ele ser elogiado em público, como ele está fazendo, e ser elogiado pelo público, que é o que ele está procurando, é um insulto.

Kevin sugeriu que Andrew pode estar tentando “reabilitar sua imagem no público”, e disse que o duque de York deveria ter sofrido em particular. Mariann Wang, uma advogada de Nova York que representou até uma dúzia de vítimas de Epstein, concordou, chamando a aparição de Andrew em público “bastante escandaloso”.

As vítimas de Epstein não são as únicas pessoas chateadas com as recentes aparições de Andrew. Enquanto o cortejo fúnebre da rainha passava por Edimburgo no fim de semana passado, um jovem foi preso depois de chamar o príncipe de “velho doente”.

Epstein e Andrew eram amigos, e a realeza britânica admitiu ficar nas propriedades de Epstein mesmo depois que o financista americano foi preso em 2008 por solicitar uma criança para prostituição. Epstein foi preso novamente em 2019 e acusado de abusar sexualmente de dezenas de meninas menores de idade, mas foi encontrado morto em sua cela de Manhattan antes que pudesse ser levado a julgamento. Sua morte foi oficialmente considerada suicídio.