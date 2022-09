Biden admite que mentiu — CMIO

O presidente dos EUA ainda insiste que foi ‘parado’ ao tentar visitar Nelson Mandela na prisão

O presidente dos EUA, Joe Biden, reconheceu que “não foi preso” enquanto tentava visitar o líder do movimento antiapartheid sul-africano preso, Nelson Mandela, na prisão. Ele fez a confissão durante uma visita ao atual líder do país na Casa Branca na sexta-feira. No entanto, Biden continuou a insistir que ele era “parou” enquanto tentava visitar Mandela.

Descrevendo “um dos grandes momentos de [his] carreira” para visitar o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa, o presidente explicou que “a primeira vez que Nelson Mandela veio aos Estados Unidos”, quando Biden ainda era senador em 1990, “ele perguntou se podia passar no meu escritório e veio agradecer porque soube que eu tinha parado de tentar ir visitá-lo, de vê-lo na prisão.”

“E eu disse uma vez – eu disse que fui preso. Não fui preso, fui parado, impedido de me mover”, esclareceu Biden.













A insistência do presidente durante a eleição de 2020 de que ele havia sido preso tentando visitar Mandela – apesar de 760 milhas entre o suposto ponto de prisão em Joanesburgo e a cela de Mandela em Robben Island – levou até o simpático Washington Post a verificar sua história como “ridículo.”

Enquanto sua campanha mais tarde retrocedeu para afirmar que ele era meramente “separado” de outros congressistas em um aeroporto em 1976 porque ele se recusou a se submeter às regras do apartheid e usar uma porta separada dos membros do Congressional Black Caucus com quem ele estava viajando, outro congressista na viagem desmascarou essa versão também, respondendo que havia “sem problemas[s] com aeroportos em qualquer um dos países que visitamos”, e que Biden “não era o único cara branco na viagem.”

Biden também afirmou repetidamente e falsamente que foi preso protestando pelos direitos civis durante a década de 1960, mesmo quando os oponentes políticos apontaram seu projeto de lei criminal de 1994 e apoio a sentenças mínimas obrigatórias e três leis de greve como evidência de visões decididamente menos progressistas sobre raça. Seus defensores citam sua idade avançada – aos 79 anos, ele é o presidente mais velho dos EUA – para desculpar sua relação às vezes confusa com a verdade, embora um discurso plagiado e credenciais falsificadas quase tenham encerrado sua carreira política como um homem muito mais jovem.