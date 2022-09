França treina tropas ucranianas em segredo – Politico — CMIO

O meio de comunicação citou um oficial de defesa anônimo dizendo que Paris está adotando uma abordagem “discreta” para apoiar o país

A França está fornecendo aos militares ucranianos “especializado” treinando em um programa clandestino, informou o Politico na sexta-feira, citando fontes.

De acordo com um conselheiro não identificado do ministro da Defesa francês, ao contrário do Reino Unido, a França decidiu não realizar exercícios de treinamento em massa com tropas ucranianas. Oficialmente, desde o início da operação militar russa no final de fevereiro, preparou um total de 40 soldados ucranianos, focando em como operar obuses autopropulsados ​​franceses CAESAR.

Extra-oficialmente, no entanto, o conselheiro deu a entender que os ucranianos podem estar recebendo instruções mais aprofundadas em solo francês. “O Reino Unido optou por avançar com o treinamento básico. Estamos fazendo um treinamento mais especializado”, disse ao Politico. “Não vamos contar tudo o que fazemos.”

A fonte do canal também indicou que Paris embarcou em um “discreto” estratégia de apoio a Kiev. Como exemplo, ele citou conversas recentes entre o presidente francês Emmanuel Macron e seu colega russo, Vladimir Putin, durante as quais os dois líderes concordaram em enviar uma missão da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) para inspecionar a Usina Nuclear de Zaporozhye. A instalação foi repetidamente bombardeada pelas forças de Kiev, disse Moscou.

Segundo o coronel francês aposentado Michel Goya, a atual postura de Paris em relação ao treinamento militar é uma “político” escolha. Ele disse ao Politico que a França poderia ter treinado ucranianos da maneira que os britânicos fazem. “Poderíamos ter recebido ucranianos em campos em toda a França e transformá-los em soldados. Já fizemos isso antes com soldados africanos”, ele disse.













O general francês aposentado Jerome Pellistrandi, no entanto, discordou, dizendo ao Politico que as forças francesas agora são geralmente incapazes de apoiar programas de treinamento em larga escala em casa devido a suas implantações no exterior na África e no Oriente Médio.

Vários países ocidentais, incluindo o Reino Unido, Polônia e Alemanha, estão fornecendo treinamento para tropas ucranianas. A Grã-Bretanha tem sido especialmente ativa nesse sentido. Desde junho, cerca de 5.000 ucranianos foram treinados em solo britânico.

De acordo com uma reportagem da Sky News no início de setembro, os militares do Reino Unido decidiram estender os cursos de combate para os ucranianos de três para cinco semanas para potencialmente fornecer a Kiev dezenas de milhares de novas tropas para participar dos combates.