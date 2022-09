Scholz diz que suas conversas com Putin 'sempre se realizam em um tom amigável'

Segundo o chanceler, as negociações têm importância mesmo quando as partes não têm nenhumas ilusões sobre o seu resultado. Scholz acrescentou que, como resultado de todas as conversas com Putin realizadas recentemente, foi alcançado “certo progresso” , que, contudo, não durou muito.

Pela última vez, Putin e Scholz tiveram uma conversa telefônica esta semana. Foi discutida, em particular, a situação na Ucrânia, em particular a manutenção da segurança na usina nuclear de Zaporozhie, bem como as preocupações da Rússia com a geografia desequilibrada dos embarques de grãos ucranianos por mar, e a situação no setor energético.