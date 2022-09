Penalidades impostas contra a Rússia estão prejudicando a economia do país, diz Klaus Ernst

A Alemanha está enfrentando uma onda de falências como resultado de sua política de sanções em relação à Rússia, alertou na quinta-feira o presidente do comitê de energia do Bundestag, Klaus Ernst.

Em um post no Twitter, o político de esquerda trouxe declarações anteriores do chanceler Olaf Scholz de que as sanções não devem atingir a Europa com mais força do que a liderança russa. “Já impusemos sete pacotes de sanções e a Gazprom está obtendo lucros recordes. Ao mesmo tempo, estamos ameaçados por uma onda de falências. Portanto: negocie com a Rússia com a mente aberta”, Ernst insistiu.

Com os preços do gás e da eletricidade em alta, a Alemanha, a maior economia da UE, deve se contrair em 2023. De acordo com o instituto de pesquisa Ifo Institute for Economic Research, com sede em Munique, a crise energética está “causando estragos” sobre a economia alemã e pode levar a uma queda de 0,3% no PIB no próximo ano.

No início deste mês, outro político alemão de esquerda, Sahra Wagenknecht, criticou o governo por conseguir envolver o país em uma crise total. “guerra econômica” com seu principal fornecedor de energia, a Rússia. Ela disse ao se dirigir ao Bundestag que as sanções à Rússia são “fatal” para a própria Alemanha.

Com os preços da energia fora de controle, a economia do país em breve “Seja apenas um lembrete dos bons velhos tempos”, a deputada alertou, ao pedir o cancelamento das restrições durante as negociações com Moscou.

