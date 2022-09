Pelosi chega à Armênia em meio a conflito mortal – CMIO

Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, desembarcou na Armênia no sábado após vários dias de confrontos entre os militares armênios e azeris. O gabinete de Pelosi disse que a viagem promoveria o fim de uma disputa de fronteira que explodiu em conflito duas vezes nos últimos dois anos.

Pelosi chegou a Yerevan na tarde de sábado e foi direto para conversas com o primeiro-ministro Nikol Pashinyan. Ela estava acompanhada pelos deputados democratas Frank Pallone, Anna Eshoo e Jackie Speier, os dois últimos de ascendência armênia.

De acordo com um comunicado de imprensa de seu escritório, Pelosi se reunirá com líderes do governo, autoridades de segurança e membros da sociedade civil em Yerevan, e “transmitir o forte e contínuo apoio dos Estados Unidos” para uma solução para o conflito de Nagorno-Karabakh.

A região de Nagorno-Karabakh, que é habitada principalmente por armênios étnicos, tentou se separar do Azerbaijão no início dos anos 1990. Baku reivindica o território como seu, enquanto Yerevan apoia sua tentativa de independência. Os dois países travaram uma guerra de 44 dias pela região em 2020, que terminou com um cessar-fogo mediado pela Rússia.













Os combates eclodiram novamente na terça-feira, no entanto, com a Armênia acusando o Azerbaijão de lançar ataques de artilharia e drones em sua fronteira. Baku, enquanto isso, alegou que estava apenas respondendo ao pedido de Yerevan “provocação.” Dezenas de soldados de ambos os lados foram mortos nos dois dias seguintes, até que Pashinyan procurou ajuda da Organização do Tratado de Segurança Coletiva (CSTO), liderada pela Rússia, após o que o Azerbaijão propôs uma trégua.

Pashinyan disse na sexta-feira que o número de armênios mortos nos confrontos chegou a pelo menos 135, enquanto o Ministério da Defesa do Azerbaijão disse na sexta-feira que havia perdido 71 soldados.

O secretário do Conselho de Segurança da Armênia, Armen Grigory, agradeceu ao “comunidade internacional” para garantir a trégua, sem detalhar quais países estavam envolvidos. Juntamente com a França e os EUA, a Rússia co-preside o Grupo de mediadores de Minsk, que passou décadas mantendo negociações de paz entre Baku e Yerevan.

Os EUA, e especificamente o distrito eleitoral de Pelosi, abrigam uma diáspora armênia substancial, que pediu a Washington que apoiasse sua pátria após o início da última rodada de combates.