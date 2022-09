França faz previsão sombria sobre os preços da energia na Europa — CMIO

O dramático aumento dos custos de energia continuará, com um aumento de dez vezes nos preços da eletricidade em 2023, alerta o primeiro-ministro francês

Os preços da energia devem subir no início de 2023, alertou a primeira-ministra francesa Elisabeth Borne na quarta-feira, observando que os custos da eletricidade no mercado europeu podem ser dez vezes maiores do que no ano passado.

“Os preços da energia estão subindo. Quanto ao gás, o mercado fixou o preço para 2023 em cinco vezes o preço de 2021”, disse o primeiro-ministro em entrevista coletiva.

Mais cedo, a mídia francesa informou que o preço de atacado da eletricidade na França atingirá recordes no próximo ano, superando € 1.000 por megawatt-hora, que é dez vezes maior do que um ano atrás.

Na quarta-feira, Borne anunciou novas medidas do governo para combater o aumento dos preços do gás e da eletricidade na França. O governo prometeu manter os aumentos dos preços do gás e da eletricidade em 15% em 2023, uma medida que deve custar ao orçamento francês 16 bilhões de euros.

Governos de toda a Europa já investiram centenas de bilhões de euros em cortes de impostos, doações e subsídios para enfrentar a crise de energia que está elevando a inflação, forçando as indústrias a interromper a produção e aumentando as contas de serviços públicos antes do inverno.

