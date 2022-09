Exército dos EUA luta perdendo batalha com mofo — CMIO

Semanas depois que as tropas tiveram que ser movidas na maior base dos Estados Unidos, as infestações de quartéis vieram à tona em outra grande guarnição

Mesmo enquanto o Exército dos EUA lida com os crescentes riscos de segurança em todo o mundo, está lutando para erradicar um inimigo persistente que pode comprometer a saúde das tropas em algumas das maiores bases militares dos Estados Unidos: o mofo.

Semanas depois que infestações de mofo em mais de uma dúzia de quartéis forçaram o Exército a realocar cerca de 1.100 soldados em sua maior base, Fort Bragg, na Carolina do Norte, um vídeo viral do TikTok expôs problemas semelhantes em Fort Stewart, na Geórgia. Como o site Military.com relatado na sexta-feira, um padrão de dano de mofo surgiu “em todo o Exército”, e não há solução fácil. Em Fort Stewart, o jornal dizia: “Os oficiais do Exército não têm planos além de esperar uma década por novas instalações.”

Em um caso destacado pelo repórter do Military.com Steve Beynon, que entrevistou mais de 20 soldados, um alistado que retornou recentemente a Fort Stewart após uma longa missão na Europa voltou para casa e descobriu que “o mofo havia consumido completamente seu quarto”. As paredes estavam cobertas de mofo, a cama ficou preta e verde e a maioria dos pertences do soldado foi destruída.

Um clipe postado no início desta semana em uma conta popular do TikTok chamada ‘Exército dos EUA WTF! Momentos‘ mostrava alguém abrindo duas portas de armário para revelar paredes aparentemente cobertas de mofo preto. O vídeo foi legendado ‘Quartel do Forte Stewart‘.

Um comentarista afirmou que havia um “tapete de molde de seis polegadas” no teto quando ele estava estacionado em Fort Stewart anos atrás. Outros disseram que sofreram infestações semelhantes ou piores em outras bases dos EUA, como Fort Gordon, na Geórgia, e Camp Pendleton, na Califórnia. “Mas nosso governo está enviando dinheiro, muito dinheiro, para a Ucrânia quando nossos militares não conseguem um lugar seguro para dormir”, disse outro observador.













Os líderes de Fort Stewart e do Hunter Army Airfield adjacente culparam o problema do mofo em sistemas HVAC desatualizados e alta umidade. Eles responderam às últimas infestações encomendando mais inspeções de salas e trabalho de limpeza pelas tropas e seus supervisores alistados. Os quartéis afetados estão programados para serem reformados até o final de 2033.

“Temos que ser responsabilizados” O sargento-mor Quentin Fenderson, o líder alistado sênior da 3ª Divisão de Infantaria, disse aos suboficiais de Fort Stewart. “Vamos identificar o que precisamos fazer, vamos consertar e seguir em frente. Vou passear pelo seu quartel. Eu preciso que você faça seus trabalhos; Eu vou fazer o meu.”

A maioria dos 7.000 soldados que o presidente Joe Biden enviou à Alemanha no início deste ano em resposta à crise Rússia-Ucrânia veio de Fort Stewart.