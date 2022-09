'Gesto simbólico': Paris tenta dar exemplo e apagará luzes da pirâmide do Louvre mais cedo

A pirâmide de vidro e aço do lado de fora do Museu do Louvre é iluminada por dentro até a 01h00. Segundo afirmou a ministra Malak, durante entrevista a um programa na emissora France 2, a iluminação passará a ser apagada duas horas mais cedo do que o habitual.

“Vamos apagar as luzes mais cedo na Pirâmide do Louvre a partir desta noite. Em vez de desligar as luzes às 01h00, o Louvre escurecerá às 11h00″, disse ela.

Outros prédios públicos também tentarão passar a mesma mensagem extinguindo a iluminação com antecedência. O Palácio de Versalhes apagará as luzes às 23h00 a partir da próxima semana, uma hora antes do normal, enquanto as luzes da Torre Eiffel estarão apagadas às 23h45, em vez de 01h00, a partir de 23 de setembro.

Medida vem em meio à crise energética na Europa

Segundo estimativas do governo francês, a implementação do limite fará com que casas com aquecimento no país tenham um aumento médio nas contas de energia de 25 euros (cerca de R$ 131), em vez de 200 euros (cerca de R$ 1.052).