Os regulamentos pretendem salvaguardar contra a interferência política nas decisões editoriais

A Comissão Europeia divulgou novos regulamentos abrangentes que, segundo ela, protegerão a mídia independente contra interferência e vigilância política. A Lei de Liberdade de Mídia, publicada na sexta-feira, proibirá o uso de spyware e outras táticas de vigilância contra jornalistas e seus familiares, e proibirá a busca e apreensão de escritórios de mídia – exceto “por motivos de segurança nacional”, caso em que a aplicação da lei deve cumprir um alto ônus da prova.

A legislação também exigirá que as empresas de mídia divulguem sua propriedade e quaisquer conflitos de interesse que possam influenciar suas reportagens em nome de garantir “pluralismo de mídia” ao exigir transparência. A European Magazine Media Association e a European Newspaper Publishers’ Association já contestaram essa parte da lei, argumentando que ela afeta suas “liberdade para investir e conduzir um negócio.”

A lei também formará um “independente” European Board for Media Services, que será preenchido por “autoridades nacionais de mídia” e encarregado de assessorar em questões regulatórias, incluindo a alocação de publicidade estatal e concentração de poder nas mãos de alguns conglomerados de mídia. Este órgão também se destina a proteger contra a intrusão de meios de comunicação não pertencentes à UE que “representam um risco para a segurança pública” e garantir que as plataformas globais da Internet cumpram as iniciativas supostamente voluntárias da UE, como o Código de Práticas sobre Desinformação.













Enquanto a lei pretende proteger contra o “remoção injustificada de conteúdo de mídia produzido de acordo com padrões profissionais”, inclui amplas brechas que permitem a remoção de tal conteúdo no caso de “riscos sistemáticos, como desinformação”, um termo que evita definir, mas que nos últimos anos tem sido usado por governos ocidentais para marginalizar e censurar pontos de vista dissidentes.

No início deste ano, a UE baniu totalmente o RT e o Sputnik em um movimento de censura sem precedentes, citando “desinformação sistemática” sobre o conflito na Ucrânia e revisou seu Código de Prática sobre Desinformação para atingir explicitamente a Rússia e a mídia russa. Os signatários deste “voluntário” incluem Google, Microsoft, Twitter, TikTok e Meta. No ano passado, o bloco também fez parceria com a NewsGuard, contratada do Pentágono, para avançar em sua luta contra “desinformação.”

Vários governos europeus foram criticados por interferir no exercício legítimo do jornalismo nos últimos meses, incluindo a Grécia, que invadiu o telefone de uma jornalista de finanças, e a Alemanha, que apreendeu a conta bancária de uma jornalista e a ameaçou com três anos de prisão por de sua reportagem.