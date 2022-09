A foto foi tirada na cidade de Izyum , na região de Carcóvia. Nela, um militar ucraniano está de costas para o presidente. Na farda do militar é visível um emblema da Divisão SS Totenkopf . Atualmente, a foto não aparece em nenhuma rede social do presidente ucraniano.

Não é a primeira vez que Zelensky, em seu nome, publica fotos de militares ucranianos com tais símbolos no uniforme e depois as apaga. Em 9 de maio, o líder ucraniano fez uma publicação dedicada ao “dia da vitória sobre o nazismo”. Uma das fotos também mostrava um soldado com o emblema da Divisão SS Totenkopf no peito. Passado algum tempo, a publicação foi editada e, depois, a imagem escandalosa desapareceu de todo.