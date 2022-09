Сonflito entre Grécia e Turquia pode resultar no colapso da OTAN, diz analista

“O que eu temo é que ‘resolver as coisas entre si’ significará, na realidade, que a Grécia, que tem direitos legais, se verá obrigada a ser conciliadora com o intruso, a Turquia. Com a bênção dos nossos ‘aliados’ comuns da OTAN, faremos do agressor um parceiro igual. Para mim, isso seria uma derrota como a que já sofremos na questão da Macedónia do Norte. Nós transferimos o nosso nome nacional para este país, sem quaisquer ameaças da sua parte. A Turquia viu neste passo a fraqueza da Grécia, enquanto a Grécia se mostrou como uma filha obediente dos aliados, que faz tudo o que os EUA e a Alemanha lhe dizem. Uma vez que a Grécia cedeu a um pequeno país, do tamanho do Peloponeso, será que não cederá a uma grande Turquia? É o que precisamente o presidente Erdogan pensa”, salienta o especialista.