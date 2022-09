Rússia reduz a taxa básica à medida que a inflação cai — CMIO

A medida do banco central ocorre em meio a uma perspectiva econômica melhor para o país

O Banco da Rússia (CBR) reduziu sua taxa básica de juros de 8% para 7,5% em meio a uma desaceleração esperada na inflação anual, anunciou o banco central após uma reunião de política monetária na sexta-feira.

“As atuais taxas de crescimento dos preços ao consumidor permanecem baixas, contribuindo para uma nova desaceleração da inflação anual… PIB do segundo trimestre e indicadores de alta frequência apontam para uma dinâmica mais forte da atividade empresarial do que o Banco da Rússia esperava em julho… As condições monetárias continuaram a diminuir, e o Banco de A Rússia os vê como neutros em geral”, disse o regulador no comunicado que acompanha a decisão.

Destacou, no entanto, que “o ambiente externo para a economia russa continua desafiador”, mas afirmou que “um número crescente de empresas está se adaptando ao novo ambiente.”

O CBR também revisou sua previsão de inflação para baixo, com o crescimento anual dos preços agora previsto para cerca de 11-13% em 2022, 5-7% em 2023, antes de retornar à meta de 4% em 2024.

Analistas esperam que o CBR continue cautelosamente afrouxando a política monetária nas duas últimas reuniões programadas deste ano, em outubro e dezembro. O consenso é que a taxa básica chegue a 6,5% até o final do ano.

