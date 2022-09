Ex-mulher de Bill Gates culpa os homens pelos fracassos de Washington – CMIO

Muitos homens brancos têm empregos poderosos nos EUA, argumentou Melinda French Gates

A filantropa Melinda French Gates, ex-esposa do cofundador da Microsoft Bill Gates, culpou os homens brancos pelo que ela vê como deficiências políticas de Washington, incluindo o fracasso do governo em fornecer uma rede de segurança social adequada para os americanos.

“Você tem que ser franco: há muitos homens com assentos de poder ainda no Capitólio, nos Estados Unidos”. French Gates disse em entrevista publicada esta semana pela revista Fortune. Eleger mais mulheres e políticos não-brancos ajudaria a resolver o problema, acrescentou. “Somos o único país industrializado que não tem uma política robusta de licença médica familiar remunerada, e isso não deveria ser.”

French Gates fez seus comentários apesar dos fortes ganhos recentes no número de mulheres e pessoas não brancas servindo no Congresso. As mulheres agora detêm 28% dos assentos na Câmara e no Senado dos EUA, e o Congresso atual é o mais racialmente diverso da história dos Estados Unidos, de acordo com números compilados pelo Serviço de Pesquisa do Congresso. Mais de 27% dos assentos são ocupados por não-brancos.













“Muitas vezes, achamos que vamos chegar lá na igualdade de gênero, que podemos mudar um pouco a agulha.” French Gates disse à Fortune. “Nós aumentamos um ou dois pontos percentuais e pensamos: ‘Ok, estamos a caminho do empoderamento.’”

No entanto, um relatório publicado esta semana pela Fundação Bill & Melinda Gates previu que o mundo não alcançará a igualdade de gênero até pelo menos 2108. “três gerações depois do que esperávamos.” French Gates disse um “grande problema” é que as mulheres políticas não atraem tanto financiamento de campanha quanto seus colegas homens.

French Gates se casou com seu marido, então o homem mais rico do mundo, em 1994, sete anos depois de conseguir um emprego na Microsoft. O casal anunciou o divórcio no ano passado em meio a alegações de infidelidade de Bill Gates e conflitos sobre seu relacionamento com o pedófilo condenado Jeffrey Epstein.

French Gates emergiu do divórcio como uma bilionária filantropa e ativista política por direito próprio, supostamente pressionando o governo do presidente Joe Biden em questões de política doméstica como investimentos em infraestrutura e licença familiar remunerada.