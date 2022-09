Putin explica como Rússia e Turquia contornarão o dólar — CMIO

Moscou está ansiosa para fortalecer significativamente os laços comerciais com Ancara em todas as áreas de interesse

O fornecimento de gás russo para a Turquia será parcialmente pago em rublos, disse o presidente Vladimir Putin durante uma reunião com seu colega turco, Recep Tayyip Erdogan, na sexta-feira. O encontro ocorreu à margem da Cúpula da Organização de Cooperação de Xangai (OCS) em Samarcanda, Uzbequistão.

“Estamos prontos para aumentar significativamente os suprimentos para a Turquia em todas as direções que sejam de interesse [to the country]. Nosso acordo de fornecimento de gás natural de origem russa para a Turquia com o pagamento de 25% desses fornecimentos em rublos russos começará a funcionar em um futuro próximo”, afirmou o presidente russo.

Anteriormente, surgiram relatos de que Erdogan pretende pedir a Putin um desconto de 25% no fornecimento de gás. De acordo com um relatório da Bloomberg, citando fontes entre altos funcionários turcos, Erdogan também pretende viabilizar o pagamento de parte das entregas em liras turcas.

