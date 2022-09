Azerbaijão concluiu operação militar na fronteira com Armênia, diz Erdogan

“O Azerbaijão anunciou o fim da operação lançada em resposta às provocações da Armênia. Uma vez que a operação já está concluída, não faz sentido discuti-la agora. Segundo as informações que recebi do sr. Ilham [Aliev, presidente do Azerbaijão], os nossos irmãos azeris foram agora para uma posição segura. É importante que a Arménia abandone o mais rapidamente possível as provocações contra o Azerbaijão, agindo de acordo com os compromissos assumidos anteriormente e se concentre na paz e na cooperação. Desejamos que os processos de normalização na nossa região sejam concluídos com sucesso e que a paz e a estabilidade regionais sejam garantidas a longo prazo”, disse Erdogan aos jornalistas no avião após voltar de Samarcanda, no Uzbequistão.