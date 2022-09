A OTAN admitiu que estava planejando expansão para o leste anos atrás

MOSCOU, 17 de setembro – RIA Novosti. A Aliança do Atlântico Norte decidiu implementar um plano para expandir a presença de suas forças perto das fronteiras da Rússia há vários anos, admitiu o almirante Rob Bauer, presidente do comitê militar da OTAN. Seu discurso foi publicado no canal oficial do Youtube do Ministério da Defesa da Estônia.