BELGRADO, 17 de setembro – RIA Novosti. Mais de 60 pessoas foram detidas em protestos contra a parada gay em Belgrado, 10 policiais ficaram levemente feridos, disse a primeira-ministra Ana Brnabic.

As ruas do centro de Belgrado estão fechadas ao trânsito desde a manhã de sábado. Os bairros ao redor do parlamento do país e do Tribunal Constitucional, onde os apoiadores da parada gay se reuniram, foram bloqueados por cordões policiais e cercas de proteção foram instaladas em algumas ruas. Cercados por todos os lados por policiais fortemente equipados, os participantes do Euro Pride se reuniram por volta das 16h (17h, horário de Moscou) na entrada do Tribunal Constitucional e dançaram com música na rua, vários albaneses gritaram saudações à autoproclamada República do Kosovo em Albanês. O embaixador dos EUA, Christopher Hill, e o representante do Parlamento Europeu, Volodymyr Bilchik, foram vistos entre os vários milhares reunidos com guarda-chuvas coloridos e símbolos da ação.

Ontem, 16h23 Sérvia não apoiou 36 decisões sobre sanções contra a Rússia

“Hoje, cerca de 5,2 mil funcionários do Ministério da Administração Interna estiveram envolvidos nas ruas de Belgrado, tivemos dois incidentes – um conflito entre certos grupos na Praça Slavija e no Parque Karađorđe, em ambos os casos, os funcionários do Ministério da Administração Interna Assuntos responderam em tempo hábil, resolveram problemas e garantiram a não proliferação de incidentes”, disse Brnabic no briefing.

“Por causa dos incidentes, 64 pessoas foram detidas, dez policiais sofreram ferimentos leves”, especificou o chefe do governo, acrescentando que a Sérvia se mostrou um estado sério, “que manteve sua palavra para seus cidadãos”.

Os opositores do Euro Pride se reuniram em grupos em vários cordões policiais, onde entraram em confrontos com policiais. Entre eles estavam patriotas tradicionais com bandeiras nacionais, ícones e símbolos ortodoxos, bem como jovens em agasalhos e capuzes puxados sobre a cabeça com o rosto coberto com máscaras protetoras. No entroncamento Avtokommanda, fora do centro da cidade, torcedores de futebol lançaram vários sinalizadores contra os policiais, mas foram rapidamente dispersos. O Ministério da Administração Interna informou que até as 15h00 (16h00, horário de Moscou) 31 pessoas estavam detidas na capital por violar a ordem pública e indicaram que não permitiriam colisões, ameaças à saúde e à vida e danos à propriedade.

2 de setembro, 01:18 UE pede que autoridades sérvias permitam parada do orgulho gay

Por volta das 17h30 (18h30, horário de Moscou), os participantes da parada gay do prédio do Tribunal Constitucional pelo parque adjacente partiram em uma coluna entre os cordões policiais reforçados até o estádio Tashmaydan, onde estão realizando um concerto temático. Nenhum oponente do Euro Pride conseguiu atacar os participantes do evento, separados pela polícia várias ruas dos manifestantes.

Anteriormente, os organizadores e apoiadores da parada gay coletaram 27.000 assinaturas em uma petição às autoridades sérvias com um pedido para permitir a marcha, uma carta aberta com um apelo semelhante foi assinada por 22 embaixadas de países ocidentais em Belgrado. O site Euro Pride 2022 publicou um novo e encurtado percurso para a procissão até o local do concerto temático no estádio. A agência já havia proibido marchas programadas para 17 de setembro como parte do festival gay EuroPride, bem como uma “marcha familiar” em Belgrado devido ao risco de distúrbios. A Procuradoria Suprema lembrou ainda a proibição de reuniões no sábado com a participação de mais de 20 pessoas e multas para participantes e organizadores de 30 mil dinares (250 euros) para pessoas físicas a 2 milhões de dinares (17 mil euros) para pessoas jurídicas. O ministro do Interior sérvio, Aleksandar Vulin, condenou nesta sexta-feira os pedidos do embaixador dos EUA Hill e do chefe da delegação permanente da UE, Emmanuel Jofre, para realizar uma parada do orgulho gay em Belgrado, apesar da proibição das autoridades.

Em Belgrado, em agosto-setembro, ocorreram várias marchas em massa em defesa dos valores tradicionais e da família. Em 11 de setembro, até 30 mil cidadãos com as bandeiras da Sérvia e da Rússia, ícones e símbolos patrióticos, cruzes e faixas marcharam do prédio do Patriarcado da Igreja Ortodoxa Sérvia até a maior igreja de São Sava. Muitos pais levaram seus filhos com eles, os motociclistas estavam à frente da coluna, representantes do clero ortodoxo caminhavam com os cidadãos. O patriarca sérvio Porfiry disse após o serviço de oração que os crentes ortodoxos não impõem seus valores a ninguém, mas não permitirão que propaganda LGBT alienígena seja imposta a si mesmos.