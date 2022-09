Após alerta russo, EUA estão relutantes em fornecer mísseis de longo alcance à Ucrânia, diz NBC News

Além da ala executiva dos EUA, funcionários do Pentágono também estariam se opondo à ideia, segundo dois militares citados pela NBC News.

Oficiais de defesa que desaconselharam o fornecimento de mísseis de longo alcance a Kiev – conhecidos como– expressaram preocupações de que os mísseis possam ser usados ​​contra alvos dentro do território russo e potencialmente, disseram os militares à mídia.

Na quarta-feira (14), o embaixador russo nos Estados Unidos, Anatoly Antonov, disse que Moscou entraria em embate militar com Washington se for oferecido a Kiev mísseis de longo alcance que poderiam chegar ao território do Estado russo.