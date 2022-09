Recessão global chegando – CEO da FedEx – CMIO

As ações da gigante do transporte marítimo sofreram um golpe depois que seu chefe fez uma previsão sombria

A economia global está caminhando para uma recessão, disse o CEO da FedEx, Raj Subramaniam, a Jim Cramer, da CNBC, na quinta-feira. O executivo do gigante do transporte previu que os problemas financeiros que forçaram sua empresa a retirar sua orientação anual após a perda de estimativas de lucros e receitas para o primeiro trimestre em breve atingirão o resto do mundo.

“Estou muito decepcionado com os resultados que acabamos de anunciar aqui, e você sabe, a manchete realmente é a situação macro que estamos enfrentando“em todos os segmentos do mundo.”

“Somos um reflexo dos negócios de todos os outros, especialmente da economia de alto valor no mundo,” ele disse.

Perguntado mais diretamente se “nós” nós estamos “entrando em uma recessão mundial”, Subramaniam esclareceu sua previsão de desgraça. “Eu penso que sim. Esses números não pressagiam muito bem.”













Subramaniam disse que a FedEx tem visto quedas semanais na demanda desde junho, apesar de antecipar um aumento após a reabertura das fábricas chinesas que haviam fechado por causa da pandemia de Covid-19. A FedEx anunciou grandes medidas de redução de custos, incluindo o fechamento de 90 locais de varejo e cinco instalações de escritórios corporativos, o cancelamento de alguns projetos, a redução de voos e o adiamento de contratações.

As ações da FedEx caíram mais 21,4% na sexta-feira – sua pior queda diária de todos os tempos – depois de cair 15% na quinta-feira, vaporizando US$ 11 bilhões em capitalização de mercado.

As previsões de Subramaniam para a economia global vêm logo após uma semana sombria para Wall Street, na qual o S&P 500 e o Nasdaq tiveram seu pior desempenho em meses. O último relatório de inflação dos EUA, divulgado na terça-feira, sinalizou que o Federal Reserve provavelmente imporá mais aumentos nas taxas, agravando a dor econômica já sentida por consumidores e empresas.