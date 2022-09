Dezenas de milhares saem às ruas na Áustria para protestar contra aumento dos preços

A Federação Sindical Austríaca convocou um protesto nacional em uma tentativa de pressionar a coalizão conservadora-verde à frente do país. Para os manifestantes, o governo austríaco assiste “de braços cruzados” enquanto a vida no país se torna “inacessível”. Os sindicalistas também acusaram as grandes empresas de roubarem os consumidores, que lutam para pagar contas altas de energia, aquecimento e alimentos.