Os cidadãos da UE devem ser ensinados por que o confronto com a Rússia deve continuar, afirma político veterano

A UE deve enfrentar setores da opinião pública que defendem um fim rápido do conflito na Ucrânia, e a recente ofensiva de Kiev no nordeste ajudou, de acordo com Josep Borrell, o principal diplomata do bloco.

“Há uma tentação de abandonar [Ukraine] parte da sociedade europeia”, ele disse ao jornal El Mundo em uma entrevista publicada na quinta-feira. Pessoas “querem acabar com a guerra porque não podem arcar com as consequências, os custos. Temos que combater essa mentalidade. A ofensiva no front nordestino ajuda nisso.”

Borrell estava se referindo à operação ucraniana da semana passada, na qual as tropas de Kiev expulsaram as forças russas de grandes áreas da região de Kharkov. Alguns funcionários dos EUA reivindicaram crédito em nome dos serviços de inteligência americanos pelos avanços.

Segundo Borrell, a ofensiva ucraniana foi um “respiração de ar fresco” para Bruxelas, pois serve como afirmação de que sua estratégia foi “som.” Ele afirmou em várias ocasiões que a Rússia teve que ser derrotada no campo de batalha para que as hostilidades na Ucrânia parassem.

O funcionário disse ao jornal que a estratégia da UE para punir a Rússia exigia muito tempo para que as sanções agissem, e as pessoas deveriam estar preparadas para isso.

A UE juntou-se aos EUA no envio de ajuda militar à Ucrânia e na imposição de sanções económicas à Rússia. Isso teve um custo sério para as economias europeias, que agora precisam lidar com os preços vertiginosos da energia e a potencial escassez de gás natural devido à decisão de seus governos de se desvincular do fornecimento russo.

Borrell minimizou as previsões sombrias de que o próximo inverno poderia se tornar um desastre para a UE.

“Há forças de oposição política que dizem que vamos congelar até a morte. Algumas dessas pessoas que dizem que não são radicais ideológicos, insistem que o caminho que estamos seguindo é uma loucura”, disse. ele disse.

Ele sugeriu que o governo da UE tinha que fazer um trabalho melhor de “educando” pessoas sobre a situação.