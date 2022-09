O inverno mais difícil desde 1945 – presidente sérvio – CMIO

Alexandrar Vucic atribuiu sua previsão sombria tanto à turbulência política quanto à crise econômica

Os próximos seis meses serão o período mais difícil para a Europa desde a Segunda Guerra Mundial, devido aos desafios econômicos e políticos, disse o presidente sérvio, Alexandr Vucic, nesta quarta-feira.

Vucic referiu-se às palavras do primeiro-ministro belga Alexander De Croo, que recentemente alertou para o risco de uma “ponto final” da economia europeia em meio à crise energética, exacerbada pela operação militar da Rússia na Ucrânia, sanções ocidentais contra Moscou e cortes significativos no fornecimento de energia russo.













“Basta ouvir as palavras do primeiro-ministro belga, que disse que toda a economia europeia vai cair, e se cair, o que acontecerá com a nossa, que é menos resistente a todos os choques externos?-Vuic disse.

Embora a Sérvia não seja um estado membro da UE, o fornecimento de energia do país transita por países que o são, o que significa que as sanções impostas pelo bloco à Rússia também a afetam.

Vucic enfatizou que o próximo inverno pode não ser o pior da história recente para os sérvios, mas para a Europa como um todo definitivamente será.

“Os próximos seis, pouco mais de seis meses e meio, serão os mais difíceis para a Europa após a Segunda Guerra Mundial como um todo”, disse. disse Vuic. No início deste mês, o presidente sérvio afirmou que, embora a maioria dos países europeus esteja enfrentando um inverno difícil este ano, “o próximo inverno será polar.”

Mais complicações podem surgir da questão não resolvida do Kosovo. Em particular, Vucic acusou Pristina de exacerbar as tensões em sua fronteira com a Sérvia e alguns países da UE de pressionar Belgrado a reconhecer sua independência.

Indo mais longe, Vucic citou como base para sua visão sombria. “tudo o que está acontecendo no mundo”, Incluindo “os relatórios recentes da Armênia, Quirguistão”, e a aprovação do parlamento polonês de um projeto de lei exigindo enormes reparações da Alemanha.

Além disso, a Armênia e o Quirguistão estiveram recentemente envolvidos em confrontos de fronteira com seus vizinhos, Azerbaijão e Tadjiquistão, respectivamente.