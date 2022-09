Irã recebe roteiro para unir Rússia e China no grande bloco — CMIO

O Irã assinou um memorando abrindo caminho para a transição de seu atual status de observador para membro pleno da Organização de Cooperação de Xangai (SCO).

A nação do Oriente Médio, que os EUA há muito procuram minar com isolamento diplomático e sanções econômicas, deu um passo formal na quinta-feira para se tornar o nono membro da organização. Entre os pesos pesados ​​da SCO estão a Rússia e a China, duas grandes potências que estão na lista de oponentes geopolíticos de Washington.

A SCO foi criada em 2001 como um fórum intragovernamental destinado a fomentar a confiança e desenvolver laços econômicos e humanitários na Ásia.

Atualmente tem oito membros permanentes: China, Índia, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia, Paquistão, Tajiquistão e Uzbequistão. O último acolhe actualmente a cimeira anual dos líderes dos estados membros na cidade de Samarcanda.

O Irã é um observador da SCO desde 2005. Sua delegação à cúpula é chefiada pelo presidente Ebrahim Raisi, que se reuniu com altos funcionários uzbeques na quarta-feira.













O memorando, que expressa os compromissos que Teerã assumirá para se tornar membro da SCO, foi assinado pelo ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir-Abdollahian, e pelo secretário-geral da SCO, Zhang Ming, informou o Ministério das Relações Exteriores do país anfitrião.

Yury Ushakov, conselheiro de relações exteriores do presidente russo, Vladimir Putin, disse no início desta semana que o Irã poderia se qualificar para ser promovido a membro pleno antes da cúpula da SCO do próximo ano na Índia.

O presidente uzbeque Shavkat Mirziyoyev elogiou o evento deste ano como um ponto de virada para a organização. Ele citou o rápido crescimento do interesse das nações em um envolvimento mais próximo com a SCO e disse que isso serviu como um exemplo de como um “profunda crise de confiança a nível global” pode ser superado por partes dispostas a fazê-lo. Ele também destacou a escala do grupo, que representa cerca de metade da população mundial e um quarto do PIB global.

A Bielorrússia, também observadora da SCO, deve iniciar o processo formal de adesão plena este ano. Egito e Catar se juntaram formalmente à organização como parceiros de diálogo na quarta-feira. A Arábia Saudita está programada para fazer o mesmo, enquanto Bahrein, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Mianmar e Maldivas devem iniciar seus respectivos caminhos para receber o mesmo status.