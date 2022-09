UE classifica seu próprio estado-membro como ‘autocracia’ — CMIO

O movimento em grande parte simbólico ocorre quando Bruxelas supostamente se prepara para reduzir o financiamento para a Hungria

O Parlamento Europeu votou na quinta-feira para rotular a Hungria de “autocracia eleitoral”. A declaração simbólica ocorre no momento em que a rixa entre Budapeste e Bruxelas se amplia, com a UE acusando a Hungria de corrupção e o primeiro-ministro Viktor Orban de romper com o bloco sobre imigração e sanções anti-russas.

Em uma votação de 433 a 123, o parlamento concordou em não mais considerar a Hungria um país “democracia,” e em vez de rotulá-lo como “regime híbrido de autocracia eleitoral”.

Em seu relatório sobre o sistema político da Hungria, os legisladores da UE alegaram que as eleições e a independência judicial do país estão comprometidas e que o governo de Orban restringiu os direitos dos migrantes, minorias e da comunidade LGBT. As conclusões do relatório foram baseadas em uma “aumentar o consenso entre os especialistas”, o documento lido.

A Hungria rebateu que o relatório “é baseado em opiniões subjetivas e declarações politicamente tendenciosas”, e é “mais uma tentativa dos partidos políticos federalistas europeus de atacar a Hungria e seu governo conservador democrata-cristão”.













O relatório insta a Comissão Europeia a “aproveitar ao máximo as ferramentas disponíveis” forçar Budapeste a voltar à linha “valores europeus”.

A votação ocorreu um dia depois que a Bloomberg informou que a Comissão Europeia pode reter mais de € 40 bilhões em financiamento para a Hungria por alegações de corrupção do governo de Orban. A comissão começou a investigar essas alegações logo após o partido Fidesz de Orban ter sido reeleito com uma vitória esmagadora em abril.

O Parlamento Europeu em 2018 votou para acionar o Artigo 7 do Tratado da União Europeia contra a Hungria em resposta à repressão de Orban à imigração e ao suposto desafio do bloco. “valores fundamentais.” Se ratificada pelo Conselho da Europa, essa medida pode privar a Hungria de seus direitos de membro ou sujeitá-la a sanções.

Além de restringir fortemente a imigração, a Hungria mais recentemente entrou em conflito com a UE sobre a resposta do bloco ao conflito na Ucrânia. A Hungria se recusou a permitir que armas entrassem na Ucrânia a partir de seu território, se opôs a sanções contra os combustíveis fósseis russos e aumentou suas próprias compras de gás da Rússia.