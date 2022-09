EUA realizam exercício de enxame de drones (VÍDEO) — CMIO

Os militares da OTAN estão apostando que os UAVs em breve serão “tão importantes quanto a artilharia” no campo de batalha

O Exército dos EUA realizou recentemente um exercício envolvendo um ‘enxame’ de 40 drones quadcopter equipados com câmeras, lasers e munições letais. Com os militares britânicos testando táticas de drones semelhantes, o Pentágono acredita que essas aeronaves baratas dominarão o campo de batalha quando “a próxima guerra” interrompe.

Um vídeo postado no Twitter pelo general de brigada Curt Taylor, do Centro Nacional de Treinamento do Exército em Fort Irwin, na Califórnia, no domingo, mostra o enxame de drones voando em formação, antes de um ataque simulado a uma posição defendida pela 11ª divisão de Cavalaria Blindada.

Os drones sobrevoaram o que parecia ser uma maquete de um ambiente urbano, e o vídeo aparentemente foi filmado durante um exercício envolvendo quase 7.000 soldados, explicou Taylor em um tweet separado.

Ao nascer do sol desta manhã, um enxame de 40 quadricópteros todos equipados com câmeras, MILES e munição letal capaz de lançar antes do ataque do 11º ACR a uma defesa preparada pelo 1AD. Os drones serão tão importantes na primeira batalha da próxima guerra quanto a artilharia é hoje. pic.twitter.com/zPQ2I8SoqN — Líder NTC 6 (@NTCLead6) 11 de setembro de 2022

“Os drones serão tão importantes na primeira batalha da próxima guerra quanto a artilharia é hoje” Taylor declarou.

Drones quadricópteros baratos foram implantados no leste da Ucrânia, com as forças de Kiev e as tropas das repúblicas de Donbass usando a aeronave de controle remoto para lançar granadas e morteiros uns nos outros. As forças russas também usaram esses drones para observar e direcionar o fogo de artilharia.

Além disso, os EUA e o Reino Unido forneceram à Ucrânia munições de vadiagem ‘Switchblade’, mais comumente conhecidas como drones ‘suicidas’ ou ‘kamikaze’. Esses veículos semi-autônomos podem circular acima de um campo de batalha antes de bombardear os inimigos abaixo.

No entanto, tanto a Rússia quanto a Ucrânia ainda são amplamente dependentes da artilharia em meio ao conflito em curso – e apesar da variedade de armas de alta tecnologia fornecidas pelo Ocidente a Kiev, as forças de Moscou colocam 15 peças de artilharia para cada um dos ucranianos, o vice-chefe do Exército da Ucrânia. inteligência militar, Vadim Skibitsky, disse em junho.

No entanto, o Reino Unido também está apostando em drones como potenciais divisores de águas no campo de batalha do futuro. O exército britânico anunciou na semana passada que havia testado com sucesso enxames de drones em uma área de treinamento em Salisbury Plain. Com um operador voando até seis drones com auxílio de inteligência artificial, o teste foi descrito pelo exército como um “avanço em tecnologia e inovação”.