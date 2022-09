A UE realmente ‘resolveu’ sua crise energética? — CMIO

Alguns analistas e políticos estão dizendo que a UE resolveu seus problemas de energia – mas isso não é inteiramente verdade

Em meio à iminente crise de energia da União Européia e aos concomitantes sinais de agitação social, alguns agora estão pintando uma imagem mais otimista do que está reservado para o bloco. Jornalistas e acadêmicos agora estão apontando para um relatório do Goldman Sachs que diz que a Europa tem “resolvido com sucesso” sua crise de escassez de gás graças à escassez de demanda dentro da região e globalmente, resultando em muita capacidade de reserva.

O chanceler alemão Olaf Scholz também se juntou ao otimismo na terça-feira ao dizer que seu país “provavelmente passar por este inverno” e ser independente de energia da Rússia até 2023. Isso ocorre após um pacote de ajuda de 13 bilhões de euros destinado a ajudar cidadãos e empresas a lidar com o aumento dos preços dos serviços públicos. Mesmo países menores, como a vizinha República Tcheca, deram alguns sinais positivos, com o ministro das Finanças, Zbynek Stanjura, dizendo aos parlamentares na quinta-feira passada que o país tem suprimento de energia suficiente para este inverno.

Tudo isso é notável porque Scholz enfrentou oposição dentro de seu próprio partido, incluindo seu flanco esquerdo exigindo um cessar-fogo imediato na Ucrânia e negociações com a Rússia. Agora há protestos constantes em toda a Alemanha contra a crise de energia. Da mesma forma, o governo tcheco enfrentou fortes críticas da oposição sobre suas políticas. Apenas algumas semanas atrás, a capital tcheca de Praga foi o local de um protesto estimado de 70.000 pessoas contra o aumento dos preços da energia. Os manifestantes pediram neutralidade militar e negociações com fornecedores de gás russos.













Em uma coluna anterior, eu disse que a agitação social em Praga era apenas um sinal do que está por vir para o resto da Europa neste outono e inverno. Eu deveria estar comendo minhas palavras agora depois dessas previsões cor-de-rosa?

A resposta curta é não. Mas primeiro é preciso notar quão fluida é a situação. Na semana passada, o Goldman Sachs estava cantando uma música diferente, argumentando que “o mercado continua a subestimar a profundidade, a amplitude e as repercussões estruturais do [energy] crise – acreditamos que as repercussões serão ainda mais profundas do que a crise do petróleo dos anos 1970”.

Além disso, notavelmente, o Goldman Sachs não é a única instituição financeira do mundo. A BlackRock disse em nota na segunda-feira que o “crise de energia levará a uma recessão na Europa, como argumentamos desde março” e que a crise piorou, não melhorou. Analistas observaram que alguns países europeus nunca confiaram apenas nas reservas de gás para alimentar suas economias durante o inverno, levantando questões sobre a eficácia das políticas de racionamento.

Ao mesmo tempo, é importante reconhecer que, mesmo que as reservas sejam suficientes para transportar os consumidores europeus durante este inverno, isso não diz nada sobre os próximos anos. Construir infraestrutura de energia, incluindo oleodutos, reatores nucleares e até fontes renováveis, leva um tempo precioso. Por isso um análise hipotética do impacto na economia tcheca se todo o gás russo para o país fosse interrompido colocou a maior parte do impacto em 2023 e 2024.













Essa previsão, elaborada pouco antes do Nord Stream 1 ser anunciado como permanentemente inativo até que as sanções ocidentais fossem levantadas, descobriu que o produto interno bruto (PIB) cairia 2,9% em 2023 e 1,6% em 2024. Isso é, por definição, um mínimo recessão de dois anos devido apenas à cessação do gás russo. Só podemos especular o que está além desse ponto porque o ministério só foi até 2024 com suas suposições.

Há esperança de novas fontes que possam substituir o gás russo no futuro, como os Estados Unidos. Os EUA devem expandir sua capacidade de exportação de gás à medida que três novos projetos estão em andamento, e alguns analistas afirmam que Washington poderia substituir Moscou como fornecedor de energia.

É notável que a localização desses projetos de gás existentes e em construção estejam bem na zona de furacões da América, tornando-os particularmente vulneráveis ​​a eventos climáticos extremos. Já vimos com o fechamento da fábrica de Freeport LNG no Texas devido a um incêndio no início deste ano como a infraestrutura de energia da América é instável – e, além disso, como ela está despreparada para o futuro.

A última ressalva importante a ser observada, como o próprio Goldman Sachs disse, sobre o aumento da capacidade de gás agora é que ela depende da diminuição da demanda, por exemplo, menor atividade econômica. Isso quer dizer que a capacidade da Europa de estocar suas reservas de gás se baseou no fato de que a economia européia está desacelerando a ponto de entrar em recessão. Sugerir que isso é sustentável ou desejável ignora o fato de que, objetivamente falando, a economia está tendo um desempenho ruim em praticamente todas as métricas.

Todos os itens acima parecem apenas reforçar o ponto de que a dissociação da Rússia é impossível e indesejável.