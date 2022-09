China trabalhará com a Rússia como ‘grandes potências’ – Xi – CMIO

O líder chinês disse que está disposto a trabalhar ao lado de Moscou para aumentar a estabilidade no mundo

O presidente chinês Xi Jinping quer trabalhar com Moscou para assumir as responsabilidades de “grandes poderes”, disse ele a seu colega russo na quinta-feira na cúpula da Organização de Cooperação de Xangai (SCO) em Samarcanda.

“A China está disposta a fazer esforços com a Rússia para assumir o papel de grandes potências e desempenhar um papel orientador para injetar estabilidade e energia positiva em um mundo abalado pela turbulência social”, disse Xi ao presidente russo, Vladimir Putin, durante uma cúpula de líderes na SCO.

Putin também elogiou o “laços multifacetados” os dois países estabeleceram, em particular, suas relações comerciais. Destacando a troca de US$ 140 bilhões em comércio com Pequim no ano passado, ele observou que o volume aumentou 25% no primeiro semestre de 2022 e disse esperar que o valor chegue a US$ 200 bilhões até o final do ano.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Agenda da reunião Putin-Xi revelada

O líder russo afirmou o apoio de Moscou à política de ‘Uma China’ de Pequim e condenou “as tentativas de provocações dos Estados Unidos em Taiwan e arredores. No geral, devo dizer que as tentativas de criar um mundo unipolar têm sido bastante feias e inaceitáveis ​​ultimamente para a maioria das nações deste planeta.”

Putin agradeceu à China por sua cooperação no cenário da política externa. “Valorizamos muito a abordagem equilibrada de nossos amigos chineses quando se trata da crise ucraniana,” ele disse. Reconhecendo que os chineses podem ter dúvidas e preocupações sobre o futuro do conflito, ele prometeu explicar tudo em detalhes novamente.

“A organização inclui países com diferentes tradições culturais e civilizacionais, diretrizes de política externa e modelos de desenvolvimento nacional. No entanto, a construção de um trabalho baseado nos princípios de igualdade e benefício mútuo, respeito pela soberania de cada um e recusa de ingerência nos assuntos internos permitiu transformar esta organização em um mecanismo eficaz de cooperação multilateral”, explicou Putin.

A SCO se reúne há mais de duas décadas e reúne quase metade da população do planeta, englobando oito estados que cobrem mais da metade do território mundial.