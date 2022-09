EUA impediram pesquisas independentes sobre as origens do Covid – Lancet – CMIO

Washington proibiu cientistas de seus laboratórios que manipulavam vírus do tipo SARS-CoV, afirmou a revista médica britânica

Os EUA impediram pesquisas independentes sobre as origens do vírus Covid-19, afirmou um relatório da Comissão Lancet.

Washington impediu os pesquisadores de acessar laboratórios relevantes e se recusou a divulgar informações completas sobre estudos americanos do vírus, destacou o documento, publicado na revista médica britânica na quarta-feira.

“Pesquisadores independentes ainda não investigaram os laboratórios dos EUA envolvidos na manipulação laboratorial de vírus do tipo SARS-CoV”, disse o relatório enquanto discutia as possíveis origens da infecção por Covid-19. Tampouco tiveram acesso à pesquisa realizada no laboratório de Wuhan, considerado um possível local de origem da doença, acrescentou o documento.

Os Institutos Nacionais de Saúde dos EUA (NIH) também “resisti em revelar os detalhes” da pesquisa realizada na América sobre vírus relacionados ao SARS-CoV, que a agência do governo dos EUA tem apoiado, de acordo com o relatório. Eventualmente, apenas um “extensamente redigida” A versão dos dados relevantes foi fornecida, disse o documento, acrescentando que contém apenas a informação exigida pelos processos da Lei de Liberdade de Informação.













A falta dos dados necessários sobre as origens do vírus ainda impede os pesquisadores de determinar a origem do vírus, admite o jornal, acrescentando que praticamente qualquer hipótese nesse campo permanece plausível. Em particular, disse que “dois principais caminhos possíveis” de seu surgimento ainda devem ser considerados: um evento de transbordamento natural, em que uma pessoa o contraiu de um animal, e um “relacionado à pesquisa” incidente.

A segunda via sugere particularmente que um pesquisador poderia ter se tornado “infectado no campo ou no laboratório com um vírus natural, ou… no laboratório com um vírus geneticamente manipulado”, dizia o documento.

“A busca pelas origens do vírus requer um trabalho imparcial, independente, transparente e rigoroso… observou o relatório. Washington até agora não comentou as conclusões da Comissão Lancet.

As origens exatas do vírus Covid-19 ainda não foram comprovadas de forma conclusiva. No entanto, a Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou em fevereiro de 2021 que provavelmente foi transmitido de um animal, possivelmente um morcego, para humanos.

No início de setembro, um estudo israelense concluiu que os morcegos provavelmente não são os culpados pela pandemia de Covid-19, já que não há evidências convincentes que comprovem uma ligação entre os morcegos e o surto da doença.